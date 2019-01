© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Massima fiducia e rispetto», in attesa della decisione della Consulta, «profondamente convinti della fondatezza del nostro ricorso». Dario Parrini, senatore del Pd, è uno dei firmatari del ricorso alla Corte costituzionale presentato dal gruppo dem di palazzo Madama dopo il voto sulla legge di Bilancio.Domani la Consulta deciderà sulla ammissibilità del ricorso, un primo "step" già carico di aspettative. Perchè per la prima volta è un gruppo parlamentare a chiedere l'intervento della Corte e, quindi, l'ammissibilità darebbe il "bollino" di potere dello Stato anche ai Gruppi di Camera e Senato. «Ma noi abbiamo ritenuto nostro dovere attivare ogni possibile strumento per tutelare il diritto dei parlamentari a conoscere i testi su cui sono chiamati a votare»,spiega ancora Parrini all'Adnkronos.A far parlare il dem di «ragionevoli speranze sull'ammissibilità» sono, principalmente, le questioni tutte scientifiche alla base del ricorso. «Posto che in Senato è accaduto qualcosa mai successo prima, noi abbiamo costruito una iniziativa nel modo più moderato e ragionevole possibile, preoccupandoci anche delle conseguenze», diceall'Adnkronos Stefano Ceccanti, giurista e deputato Pd. È la premessa, infatti, a rendere per il Pd il ricorso inattaccabile.«Nella giornata del 22 dicembre è evidentemente avvenuta una umiliazione senza precedenti del Parlamento e una violazione mai vista prima dell'articolo 72 della Costituzione», dice Parrini. «Le premesse sono importanti -fa eco Ceccanti-, stiamo parlando di un inedito assoluto: non è mai successo che il maxi emendamento fosse delgoverno, negli ultimi anni la fiducia è stata messa ma sempre su testi passati dalla Commissione. E non c'è mai stato un così scarso numero di ore dalla presentazione del maxi emendamento al voto».E se per il Pd le premesse spingono per l'ammissibilità, lo stesso vale le conseguenze di un eventuale via libera della Consulta. A spiegarlo è sempre Ceccanti: «Non ci sarebbero effetti deflagranti. La legittimazione a ricorrere si potrebbe riconoscere solo ai Gruppi e un domani questa cosa può andare anche a favore di quelli oggi dimaggioranza». Anche sulla stessa legge di Bilancio le conseguenze sarebbero relative: «Noi mettiamo in discussione l'operato della presidenza del Senato, le modalità di votazione, non c'è niente didevastante. Non si chiede l'invalidazione della legge, non c'è rischio di esercizio provvisorio», prosegue il deputato Pd.E se «il ricorso resta volutamente sul terreno costruttivo», da parte della Consulta è quindi «ragionevole aspettarsi una censura sulle gravi irregolarità procedurali» che il Pd lamenta in Senato. Infine, il Quirinale: l'ammissibilità punterebbe il dito sulla firma del capo dello Stato alla manovra? «Assolutamente no - replica Ceccanti -. Ilricorso è stato presentato prima della firma, non tocca minimamente il ruolo del Quirinale. Anzi, il capo dello Stato nel discorso di fine anno ha segnalato delle irregolarità spiegando che il bene primario era quello di evitare l'esercizio provvisorio».