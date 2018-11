© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questa Legge di bilancio è gravemente dannosa per l'economia italiana perché dei due principali problemistrutturali del Paese - la produttività che non cresce o cresce troppo poco e il debito pubblico troppo alto - il primo non viene neppure sfiorato e il secondo viene deliberatamente aggravato». Lo sostiene l'ex viceministro Enrico Morando (Pd), analizzando il contenuto della legge di bilancio.«Questo spiega perché è del tutto legittima la previsione secondo la quale gli italiani tutti - ma soprattutto quelli tra loro che hanno redditi medio bassi e un patrimonio limitato alla casa dove abitano - il conto di questa manovra lo pagheranno due volte».«La prima, con una crescita (e un numero di occupati) minore di quella che potremmo avere recuperando stabilità di finanza pubblica e rilanciando la strategia delle riforme. La seconda, perché quando riprenderemo la strada giusta la montagna del debito pubblico da scalare sarà più alta. E ci imporrà avanzi primari (in poche parole: più tasse e meno prestazioni pubbliche), molto elevati», continua Morando.