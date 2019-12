Legge di Bilancio, Fratelli d'Italia abbandona la capigruppo: «Tempi troppo stretti»

Fratelli d'Italia abbandona per protesta la conferenza dei capigruppo in corso alla Camera per l'intenzione

della maggioranza di "chiudere prima di Natale" la manovra, verosimilmente il 23 dicembre, riferisce il capogruppo Francesco Lollobrigida. "Tempi troppo brevi", lamenta FDI, che contesta anche l'impasse sulle Commissioni banche e Forteto (un caso di molestie sessuali) e sull'elezione dei membri di Authority Privacy e Agcom. FDI ha chiesto al presidente della Camera Roberto Fico di farsi interprete della protesta presso il capo dello Stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA