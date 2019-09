Manovra, vertice da Conte con Pd, M5S, Leu e IV. Di Maio: «L'Iva non si tocca»

Vertice di governo a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, riunisce tutti i partiti che sostengono la maggioranza in vista del varo della nota di aggiornamento al Def, che farà da cornice alla manovra. Per la prima volta al tavolo siede Italia Viva, con il capodelegazione Teresa Bellanova. Per l'M5S - ha constato l'ANSA - c'è il sottosegretario Riccardo Fraccaro, per il Pd Dario Franceschini. Leu è rappresentata dal ministro Roberto Speranza.

«L'Iva non può aumentare, né nell'aliquota minima, né nell'intermedia, né in quelle più alte». È quanto ha detto Luigi Di Maio a «Non è l'arena». «Vedo che poco prima della riunione a Palazzo Chigi, Di Maio ha annunciato in modo ultimativo in tv una serie di posizioni sulla legge di Bilancio e su molto altro. Cose anche interessanti che credo impegnino il suo movimento, ma di certo non impegnano l'intera maggioranza». Lo dichiara Dario Franceschini in una nota.



Ultimo aggiornamento: 22:54

