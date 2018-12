Manovra, Moscovici: «Prossime mosse procedura contro l'Italia: determinante il negoziato in corso»

e autorità italiane e preparazione della procedura che riteniamo giustificata: i prossimi passi si fonderanno sul risultato del negoziato in corso

. Lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici.



La Commissione Ue ha «preso nota» delle intenzioni dell'Italia di ridurre il deficit, e ora «aspettiamo altri dettagli», perché ci deve essere un «impegno credibile, concreto e nel quadro delle regole». «Noi siamo disponibili a dare flessibilità ma deve essere nelle regole, per questo il gap va ridotto ancora», ha aggiunto.



«Il dialogo con l'Italia è in corso, diventa più intenso - continua Moscovici - Vediamo un tono diverso, un diverso modo di cooperare e vediamo l'Italia disponibile ad ascoltare il nostro punto di vista e risolvere i problemi. È un passo che accogliamo con favore, e anche gli investitori hanno lo stesso feeling». A Buenos Aires abbiamo avuto discussioni positive con Conte e Tria, e abbiamo deciso di proseguire nell'interesse generale e abbiamo dato mandato ai nostri team di lavorare in quella direzione».



«Non stiamo mettendo in discussione la riforma delle pensioni, sta al Governo fare le sue scelte politiche, stiamo solo cercando di assicurare il rispetto del Patto di stabilità», continua il commissario agli affari economici Pierre Moscovici rispondendo a chi gli chiedeva perché la Commissione critichi la riforma delle pensioni italiana che consente ai cittadini di andare in pensione con 38 anni di anzianità e ai suoi funzionari invece di ritirarsi con solo 10 anni di anzianità. «Non sono sicuro che i deputati italiani abbiano bisogno di 38 anni» per andare in pensione, ha aggiunto Moscovici dicendosi «stanco» di rispondere a domande «demagogiche».

