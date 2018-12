Manovra, governo: un anno in più per celebrare Ovidio

Un anno in più per finanziare le celebrazioni dell'anno ovidiano. Ovvero l'anno per svolgere le iniziative previste per i duemila anni della morte di Publio Ovidio Nasone, noto semplicemente come Ovidio, poeta romano. Lo prevede un emendamento governativo alla manovra che, visto che i fondi attribuiti non sono stati totalmente impegnati, estende al 2019 la possibilità di utilizzarli. Si tratta di 700 mila euro di contributo straordinario che ora potrà essere utilizzato anche l'anno prossimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA