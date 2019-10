Manovra, Conte: «Non torna in cdm, chi non fa squadra è fuori dal governo»

Sulla manovra «bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo». Giuseppe Conte è tranchant nel punto stampa a Perugia Giuseppe Conte, rispondendo alle polemiche sulla manovra.

«La manovra è stata approvata, salvo intese tecniche, vuol dire che si possono fare approfondimenti tecnici - aggiunge il premier - La manovra è stata deliberata, approvata da ministri di tutte le forze politiche, anche del M5S».

«Questo è un governo orientato ad abbassare la pressione fiscale complessiva, se qualcuno pensa che stiamo qui ad aumentare le tasse si sta sbagliando. Il piano anti-evasione non può essere né smantellato né toccato. Io ho iniziato con il M5S che gridava "onestà onestà" e tutte le forze politiche non devono tirarsi indietro», aggiunge.



nel corso di una conferenza stampa congiunta con il governatore della banca d'Italia Ignazio Visco, a margine del Fmi.

Comunque, secondo Gualtieri, fra i fattori di rischio dell'economia globale non figura più l'Italia. «Sono stati tre giorni intensi, positivi di lavoro» dice Gualtieri, mettendo in evidenza che l'Italia è fra «quanti ritengono che a fianco delle politiche monetarie è necessario rafforzare il ruolo delle politiche fiscali per rafforzare la crescita».