Manovra, Di Maio: con la Ue si tratta senza tradire gli italiani

«Con la Ue si tratta senza tradire gli italiani». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, sull'eventuale previsione di abbassamento del rapporto fra deficit e Pil al 2%. «Non fermiamoci ai numerini. Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia». «Poi - ha sottolineato - nella trattativa, se non si chiede al governo di tradire gli italiani, perchè noi non tradiremo gli italiani - ha concluso - possiamo portare avanti tutti i punti di caduta e compromessi che vogliamo».

LEGGI ANCHE Il ministro Savona: «Rilanciare la fiducia nel sistema Italia»

Il vicepremier, che ieri sera a Verona ha incontrato le categorie produttive del Veneto, ha detto di aver ricordato agli imprenditori che nella manovra ci saranno «l'Ires al 15% per tutte le imprese che investono o assumono, sgravi fiscali per Industria 4.0, il superammortamento e l'iperammortamento confermati, l'Imu sui beni strumentali e sui capannoni che vogliamo detassare e quasi del tutto eliminare».



«Stiamo portando avanti una serie di misure - ha aggiunto - che consentiranno alle imprese di tornare a respirare. Una su tutte il decreto semplificazione che mercoledì va in Consiglio dei Ministri, il quale elimina decine e decine di scartoffie e modulistiche per le imprese fra cui tanti registri inutili fra cui il Sistri. Permetteremo alle imprese - ha concluso Di Maio - di lavorare per creare valore e lavoro e non creare scartoffie».

Ultimo aggiornamento: 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA