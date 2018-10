La manovra, rivoluzione tradita e ritorno al passato

Ultimo aggiornamento: 07:45

Con un eufemismo, si è detto in questi mesi che gli italiani hanno votato per il cambiamento. In realtà, è successo qualcosa di più. Una vera e propria richiesta di rivoluzione. Ciò è avvenuto con una precisa delega a due partiti d'opposizione, premiati con tali consensi da poter dar vita insieme ad un completo ribaltamento della tradizione politica italiana. Quella che avrebbe dovuto trasformarci in un Paese sano, robusto e proiettato al futuro. Dopo anni in cui, per rispettare rigide regole europee ritagliate su misura di altre Nazioni più forti ed egemoni, ha vivacchiato restando un organismo malaticcio e incapace di darsi lo slancio necessario per una piena guarigione: la crescita.Ebbene, alla rivoluzione politica sarebbe dovuta corrispondere la rivoluzione economico-sociale.LEGGI ANCHE Di Maio e Salvini: «Fatto il possibile, se arriva la bocciatura Ue si vota» Peccato non ce ne sia traccia nel Def appena varato dal governo gialloverde. È evidente che non ci sia corrispondenza tra la domanda e la risposta. Questo è il paradosso che sta vivendo il Paese. In una parola, la rivoluzione è stata tradita.Non c'è neppure l'avvio di quella cura choc, fatta non di mance elettorali come il reddito di cittadinanza, ma di investimenti massicci che - questi sì - avrebbero giustificato uno sforamento perfino più consistente dell'ortodossia europea, garantendo all'Italia l'uscita dal tunnel. Non si sono create le basi per stimolare sviluppo e ricchezza, aumento del Pil e tutto ciò che attiene ad un percorso virtuoso. La tattica ha fagocitato la strategia, al punto da sterilizzare i programmi elettorali (vedi flat tax ridotta al lumicino) accontentandosi di qualche vagito ben lontano dalla svolta.Quando ci sono due partiti o ce n'è uno che sovrasta e guida o la conduzione a due finisce con la sterile somma dei rispettivi programmi, che per giunta richiedono il raddoppio delle risorse per finanziarli. Il rischio, che si è puntualmente verificato, dunque è che le spinte si elidono a vicenda. E così la rivoluzione è diventata continuità. Continuità proprio rispetto a quei governi del passato di cui si sono ricalcate logiche distributive e clientelari.