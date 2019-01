Manovra, martedì la pronuncia della Corte Costituzionale sul ricorso del Pd

La Corte Costituzionale sarà chiamata martedì prossimo a decidere sulla ammissibilità del ricorso presentato dal Partito Democratico, che ha sollevato conflitto sulla legge di bilancio in quanto sarebbe stato compresso l'esame del Parlamento sulla manovra. Il presidente Giorgio Lattanzi ha convocato l'udienza pubblica dei giudici costituzionali per l'8 gennaio al palazzo della Consulta e per il giorno successivo la camera di consiglio. All'esame della Corte Costituzionale anche altre due questioni, relative allo spoil system esercitato dai sindaci rispetto alle nomine dei segretari comunali e al preavviso e alla durata degli scioperi a singhiozzo proclamati dagli avvocati. © RIPRODUZIONE RISERVATA