Manovra, Meloni: «Corsa contro il tempo. Pronta a fare delle scelte, anche se costeranno in termini elettorali»

Il governo accelera sulla legge di bilancio. Il premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'assemblea generale di Confindustria Veneto Est, ha spiegato: «A un mese dall'insediamento, il governo ha già aperto un tavolo con le categorie produttive. Avremmo voluto più tempo per confrontarci prima della legge di bilancio, ma è stata una corsa contro il tempo, in tempi molto molto ristretti».

Manovra, flat tax a 85mila euro: ma si attende l'ok Ue. Statali, stanziato 1 miliardo (in attesa di rinnovo contratto). Nuova bozza di 156 articoli in Aula

Meloni ha aggiunto: «Abbiamo dovuto scrivere questa manovra senza rinunciare a delineare attraverso di essa una traiettoria il più possibile nitida, dando un'indicazione delle priorità della nostra azione». La manovra «è solo un inizio, ma dice dove dobbiamo andare, certo vogliamo dare di più, ma dice che l’attenzione per aziende e lavoratori sia una nostra priorita. Dobbiamo garantire alle imprese un contesto differente da quello che hanno trovato finora».

Meloni: «Pronta a scelte, anche se con costi in termini elettorali»

«Se l'industria va bene, allora va bene anche la nazione: poi spetta alla politica fare sintesi e assumersi responsabilità scelte. Io intendo assumermele anche se dovesse costare in termini elettorali. Siamo pronti a fare quello che è giusto per la nazione e non per noi. Lo dimostra anche la scelta operata sul Reddito di cittadinanza».

Meloni ha chiarito: «Ribadire con questa scelta che il governo intende ricostruire una cultura e un'etica del lavoro, e farlo insieme a chi fa impresa e chi produce, è un segnale importante».

Meloni: «Non disturbare chi produce»

«L'attenzione per aziende e lavoratori è priorità assoluta, vogliamo dare da subito indicazione chiara, con due principi centrali, non disturbare chi produce e rimettere al centro il confronto con i corpi intermedi», ha spiegato. «Il lavoro non lo crea la politica per decreto, la ricchezza la creano le aziende con i lavoratori, lo Stato deve creare le condizioni perché le aziende crescano», aggiunge: «Le imprese vanno rese competitive, la ricchezza che producono è ricchezza per la stessa nazione».