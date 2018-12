Manovra, Conte: «Con Juncker farò valere il sistema Italia». Di Maio: «Ore cruciali»

«Con Juncker farò valere il sistema italia». Così il premier Giuseppe Conte, a Bruxelles per incontrare il presidente della Commissione Ue.



«Faremo il punto sulla nostra manovra economica - ha scritto su Fb il premier -. La giornata è iniziata molto bene con l'approvazione nel Cdm di numerosi provvedimenti per la semplificazione della Pa e per i codici di settore. Lì dove c'erano strettoie e impedimenti, ora creiamo nuove autostrade per lo sviluppo del Paese. Questa è la nostra visione del Paese, del Sistema-Italia. Anche questo argomento farò valere sul tavolo di Bruxelles».



«Sono ore importanti per l'Italia, forza Conte. Siamo tutti con lui a Bruxelles», ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine del tavolo Alitalia. «L'obiettivo - ha ricordato - è portare a casa la legge di Bilancio con reddito di cittadinanza, quota 100 e scongiurare la procedura di infrazione».

Ultimo aggiornamento: 18:01

