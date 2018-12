Manovra, tutte le tappe fino al 22 gennaio

La manovra deve ottenere il via libera dal Parlamento italiano e quello della Commissione Ue, con calendari che si intrecciano fino alla fine dell'anno. Di seguito le prossime tappe.



16 DICEMBRE - primi voti in Commissione Bilancio al Senato per gli emendamenti in vista del vertice vicepremier-Conte a Palazzo Chigi in serata.



17 DICEMBRE - data da cerchiare in rosso sul calendario europeo. A Bruxelles c'è la riunione dei capi di gabinetto dei commissari, che preparano la riunione del Collegio di mercoledì. Potrebbero quindi preparare la decisione di aprire la procedura d'infrazione per debito eccessivo contro l'Italia. Sempre che il negoziato in corso non porti ad un accordo nel weekend.



18 DICEMBRE Il maxiemendamento del governo dovrebbe arrivare in Aula del Senato nel pomeriggio. L'arrivo però potrebbe slittare al 19 dicembre, termine indicato come massimo dal premier Conte nei giorni scorsi. 19 DICEMBRE - È l'ultima riunione dell'anno del Collegio dei commissari, e potrebbe approvare la raccomandazione al Consiglio Ecofin perché apra formalmente la procedura contro l'Italia.



23-31 DICEMBRE - Il governo spera di incassare il via libera definitivo alla manovra entro il 23 dicembre, ma il voto finale, in terza lettura, della Camera, potrebbe anche tenersi tra Natale e Capodanno. Negli stessi giorni dovrebbe essere convocato, negli auspici di Luigi Di Maio, il Consiglio dei ministri per approvare il decreto sul reddito di cittadinanza.



22 GENNAIO - Primo Eurogruppo-Ecofin dell'anno, che potrebbe validare la raccomandazione della Commissione, rendendo la procedura ufficialmente operativa.



1° FEBBRAIO - È la data limite entro cui l'Eurogruppo e l'Ecofin devono esprimersi sulla procedura: le regole prevedono un loro parere entro 4 mesi dall'ultima notifica Eurostat sui dati dei conti pubblici (pubblicata ad ottobre).

© RIPRODUZIONE RISERVATA