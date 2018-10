Manovra, fuori dal testo 180 milioni per riparare le buche di Roma

Non entrano in manovra 180 milioni di euro per riparare le buche delle strade di Roma. È quanto si apprende da fonti di governo M5s. La richiesta, spiegano, era stata fatta pervenire al Mef dal ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, raccogliendo gli auspici del Campidoglio. Si chiedeva, nel dettaglio, «l'erogazione diretta a Roma Capitale di 60 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021». Ma la norma «per ora - sottolineano le stesse fonti - è stata rifiutata».



