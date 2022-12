Manovra 2023, ok della Camera con 197 sì e 129 no: la legge di Bilancio ora passa al Senato

La variazione di bilancio

Con 184 voti a favore, 122 contrari e due astenuti l'Aula della Camera approva la nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Sono ora in corso le dichiarazioni di voto finali sulla manovra.

Il Consiglio dei ministri si è riunito venerdì 23 dicembre 2022, alle ore 23.15, alla Camera dei deputati, sotto la presidenza del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato la nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Con la nota, sono apportate le modifiche derivanti dagli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati nel corso della discussione parlamentare.

Il disegno di legge di bilancio 2023-2025, comprensivo degli emendamenti approvati, attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 200,7 miliardi di euro nel 2023, a 134,2 miliardi di euro nel 2024 e a 113,2 miliardi di euro nel 2025. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa risulta pari a 255,7 miliardi nel 2023, a 176,2 miliardi nel 2024 e a 149 miliardi nel 2025. Tra le principali modifiche apportate durante l'esame parlamentare rientrano le misure a sostegno delle imprese, gli incentivi per il lavoro e per il rafforzamento delle politiche sociali e per le famiglie. Ulteriori interventi sono previsti nel settore della previdenza, per la sanità e per il contrasto al caro energia, nonché in ambito fiscale. Gli emendamenti, nel complesso, sono sostanzialmente neutrali sui saldi di finanza pubblica. Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 23.30.