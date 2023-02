Animali maltrattati, Salvini: «Aumento pene: da due a sei anni di carcere»

Aumentare le pene per chi si macchia di maltrattamenti di animali, è la proposta del vicepremier Matteo Salvini. «Per chi maltratta o uccide animali la pena sale da 2 a 6 anni di carcere», «pubblichi sui social la tua malattia mentale? La tua violenza dannata e gratuita? Aumento della metà della pena prevista, quindi se la pena è di cinque anni si aggiungono due anni e mezzo». Così il leader della Lega in una diretta su TikTok illustra il progetto di legge sulla difesa degli animali.

«Ci abbiamo messo due mesetti di tempo, tanti di voi ce l'avevano chiesto, pene piu severe per chi maltratta, abbandona o uccide gli animali. Mi sto occupando non solo di esseri umani a due gambe - ha aggiunto il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Maltratti? Abbandoni? Picchi? Uccidi un essere che non si può difendere? Maledetto vigliacco ne paghi le conseguenze. Mi domando come si faccia a esssere così cattivi, così violenti e così dementi».