«Io stesso verrò a Natale in vacanza qui, in questo luogo bellissimo». Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio, durante la sua visita a Rocca Pietore e Malga Ciapela (Belluno), ai piedi della Marmolada, rilanciando l'appello ai turisti italiani a fare le vacanze nelle località colpite dal maltempo.Il vicepremier ha postato sui social una sua foto mentre sorvola le zone devastate dal vento e dalla pioggia. «Una cosa importante che vi voglio dire è che vi voglio tutti qui. Questa è una zona turistica stupenda. Adesso inizia la stagione sciistica e non si scherza, i turisti dovranno essere il doppio dello scorso anno», ha detto in una diretta Facebook. Presenti alla visita nelle aree colpite anche il ministro per i Rapporti col Parlamento Luigi Di Maio e il deputato veneto Federico D'Incà. Di Maio e Fraccaro avrebbero dovuto raggiungere anche il Trentino Alto Adige ma hanno dovuto rinunciare alla visita a causa delle condizioni metologiche avverse.