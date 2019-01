E Salvini si schiera contro Maduro «e tutte le dittature»

Matteo Salvini si schiera contro Maduro, anche se i suoi alleati M5S restano abbastanza dalla parte del dittatore venezuelano appena deposto. Salvini spiega: "Sto con il popolo venezuelano e sto contro tutte le dittature". E incalza: "Sto col popolo venezuelano, sono in contatto con gli italiani in Venezuela e mi auguro che il governo faccia tutto il possibile perché soffrono da anni e sicuramente non sto con Maduro, che ha affamato il suo popolo". Quindi ha fatto bene Donald Trump a riconoscere Guaidò? "Quello di Maduro è un regime fondato sulla violenza, sulla paura e sulla fame. E quindi quanto prima cade, senza altrettanta violenza, meglio è". L'Italia dovrebbe riconoscere Guaidò presidente del Venezuela? "Il ministro degli Esteri sa cosa deve fare, detto questo si è perso troppo tempo. E Maduro non è persona in grado di guidare neanche un condominio". © RIPRODUZIONE RISERVATA