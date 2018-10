Quando arrivano i No Tap? Li aspettano tutti. Loro stanno salendo sul pullman dalla Puglia e raccontano: "Faremo casino quando parla Grillo, domani". Per amplificare la loro contestazione ai vertici 5 stelle che hanno tradito sul Tap, la faranno esplodere davanti al divo Beppe. Il quale è dalla loro parte. Ma governabilità e dissimulazione - arti che non appartengono a un artista - rischiano di aver rovinato, agli occhi dei No Tap, perfino l'inventore di tutto.



