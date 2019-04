M5s, multa di 50.000 euro del Garante Privacy a Rousseau: «Voto on line manipolabile»

Il Garante della privacy torna a 'bacchettarè l'associazione Rousseau, a un anno dall'ultimo richiamo. Il Garante ha ultimato le verifiche, l'istruttoria verrà resa nota nel tardo pomeriggio. Sul Foglio online, tuttavia, c'è un'anticipazione di segno negativo per l'associazione presieduta da Davide Casaleggio: stando infatti all'autorità, non sono state adottate misure che garantiscano «l'adeguata protezione dei dati personali relativi alle votazioni online», lasciando «i risultati delle votazioni esposti ad accessi ed elaborazioni di vario tipo (che vanno dalla semplice consultazione a possibili alterazioni o soppressioni, all'estrazione di copie anche offline) in un'ampia finestra temporale, che si estende dall'istante di apertura delle urne fino alla successiva c.d. certificazione dei risultati, senza che sia tenuta traccia delle operazioni compiute». La "doccia fredda" del Garante arriva per giunta nel giorno in cui Casaleggio ha dovuto sporgere denuncia per una vicenda di presunti account clonati.



Una sanzione di 50.000 euro; completare l'adozione delle misure di auditing informatico; provvedere ad assegnare credenziali di autenticazione ad uso esclusivo di ciascun utente con privilegi amministrativi, entro 10 giorni; entro 120 giorni rivisitazione complessiva delle iniziative di sicurezza adottate. Infine entro il termine di 60 giorni, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, riferita alle funzionalità di e-voting. È quanto ingiunge il Garante per la privacy all'Associazione Rousseau nel provvedimento varato oggi.

