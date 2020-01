Paragone: «Leadership Di Maio è logora e minaccia tenuta del M5S»

Niente scissioni organizzate: Gianluigi Paragone , neo-espulso dal M5S, risponde così alle ipotesi di divisione organizzata insieme ad Alessandro Di Battista . «Non passiamo il tempo a organizzare scissioni o a fare divisioni nel Movimento», spiega a "Stasera Italia" in onda su Rete 4. «A Beppe Grillo direi che non sono io il problema del M5s e non lo è neanche Alessandro», ha aggiunto.