De Toma (M5S): «Il leader? Non è più Di Maio Eco inciderà sul governo»

«Lascio perché non mi riconosco nella leadership di Di Maio & Co».«Davide Casaleggio e i cosiddetti vertici. Con Luigi in due anni avrò parlato due volte e con me non ha mai condiviso nulla. Nemmeno la minima decisione. Al contrario, con il gruppo della Camera ha lavorato bene, ma senza produrre risultati».«Vanto un'amicizia con Lorenzo e negli ultimi mesi abbiamo parlato di temi: dall'economia al commercio passando per lo sviluppo sostenibile. Vogliamo continuare questo percorso».«Certo che sì. Da un certo punto di vista passare alla Lega sarebbe stato più facile, ma abbiamo un progetto con Lorenzo e vogliamo portarlo avanti».«No, non è così. Abbiamo sollevato il tema dell'opacità delle restituzioni. Ho letto proprio su Il Messaggero che anche il notaio del M5S, Stefano Tacchini, annuncia che sarà modificato tutto il sistema».«Finalmente potrò donare parte del mio stipendio a un conto dello Stato. E così farà tutto il gruppo di Eco, come abbiamo deciso con Fioramonti».«Credo proprio di sì, perché gli scontenti sono tantissimi. Anche al Senato, non solo alla Camera. A Montecitorio adesso puntiamo a formare una componente da 10 deputati, poi in un secondo momento vogliamo arrivare a un gruppo autonomo, magari anche con altri parlamentari che condividono le nostre idee».«No, noi vogliamo sostenere questa maggioranza cercando di incidere sui temi che il Movimento ha abbandonato».«Da cittadino registro che M5S non ha funzionato, nel mio piccolo ho cercato di dare un contributo nella risoluzione di problemi cittadini. Ma è mancato il raccordo con la sindaca».«La sindaca ha cercato di cambiare la città, ma senza riuscire a centrare l'obiettivo: ne prenda atto».«Virginia è una persona che non fa squadra, come Di Maio, anche se tra i due non c'è feeling. E poi vogliamo parlare del grande rammarico che ho da romano».«I poteri per Roma: né Di Maio né Raggi hanno portato a casa nulla».«Si salva solo se cambia leadership. Forse».