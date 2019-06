Vertice Di Maio-ministri M5S: «Conflitto d'interessi tra le priorità»

C'è anche il conflitto di interessi nell'agenda di governo al centro dell'incontro tra il vicepremier e capo politico del M5S Luigi Di Maio con i ministri del Movimento 5 Stelle. Al centro del confronto con i responsabili dei diversi dicasteri guidati dal M5s, compreso il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ci sono poi le altre priorità come le misure sul salario minino e per il taglio della pressione fiscale.



A palazzo Chigi presenti anche Danilo Toninelli e Giulia Grillo, dati nelle scorse settimane come "rimpastabili". Assenti, invece, i sottosegretari: non prenderanno parte alla riunione ma non si esclude che Di Maio veda separatamente anche loro, in un secondo momento. © RIPRODUZIONE RISERVATA