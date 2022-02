Venerdì 11 Febbraio 2022, 00:06

Le parole d’ordine sono sempre le stesse: profilo basso. E allora per il suo ritorno a Roma Beppe Grillo evita il solito albergo ai Fori imperiali e punta dritto sui Parioli. Più discreti e più vicini allo studio del notaio dei 5S. Così l’Elevato sbarca nel pomeriggio nella Capitale («Teso ma tonico» secondo qualcuno) in quell’hotel Parco dei Principi dove nel 2018 ci fu il primo incontro tra gli eletti, e avvia l’attesa girandola di incontri con “big” e legali con cui conta di riuscire a sbloccare lo stallo in cui il Tribunale civile di Napoli ha ficcato il Movimento 5 stelle. Dopo le voci di un incontro imminente con Giuseppe Conte, ad essere ricevuto per primo (un segnale?) è Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri resta a colloquio con il comico per oltre un’ora. A lui, trapela, l’Elevato ribadisce che ritiene fondamentale «un’intesa» con lo stesso Conte. «È importante essere compatti», la risposta del ministro. Un punto di caduta confermato anche dall’avvocato del Movimento, Andrea Ciannavei, ricevuto da Grillo dopo il ministro assieme alla capogruppo al Senato Mariolina Castellone. «Se Conte resta leader? - ha detto il legale - Non ci sono punti di vista differenti, si rema nella stessa barca per cercare di trovare la soluzione migliore per tutti».

Proprio in quei minuti, intanto l’ex sindaca di Roma (nonché garante decaduta) Virginia Raggi raggiungeva gli uffici di Luca Amato, il notaio a cui spesso il Movimento 5 stelle ha fatto riferimento per certificare i propri atti. Uffici dove, si vocifera tra i 5S, «non viene chiesto il Green pass» e quindi sono più facilmente accessibili alla Raggi. Sotto la sede del notaio, peraltro, poco prima erano state avvistate anche le auto dell’ex premier. Raggiunto poi da Grillo medesimo. Solo in serata, infatti, si è tenuto l’incontro più atteso, quello tra Grillo e Conte. Un vertice di diverse ore senza faccia a faccia, sempre affiancati dagli avvocati, ma con abbraccio finale. «Ripristinato il sistema immunitario del Movimento» spiegherà poi Grillo.

LE SOLUZIONI



Sul tavolo sono finite le soluzioni più o meno note. Bocciate definitivamente, si apprende, sia quella avanzata a caldo da Conte di rifare la votazione dello statuto “decaduto” includendo anche gli iscritti da meno di 6 mesi, sia la creazione di un nuovo soggetto politico. Opzioni, queste, più semplici che però avrebbero esposto il M5S a «un dejavù giudiziario», e quindi a nuovi ricorsi o, peggio ancora, a richieste di risarcimento. La strada da percorrere, quindi, sarebbe stata individuata nel percorso più tortuoso. Prima si tenterà di presentare al Tribunale di Napoli un’istanza di revoca che certifichi la piena regolarità di quanto fatto in estate, offrendo al giudice della causa di poter prendere atto della validità delle delibere contestate. Poi si andrà avanti con la rielezione del comitato di Garanzia. Si ipotizza che Grillo indica delle consultazioni per la nomina di un nuovo comitato. Un organismo composto da tre soggetti, scelti da una rosa di sei e votati online, che - in base allo statuto tornato in essere - non hanno alcuna carica elettiva, e possono quindi fungere da supplenti.

Sul tavolo diversi nomi: dall’ex Rousseau e volto storico del Movimento Pietro Dettori, all’ex sindaca di Torino Chiara Appendino fino ad Enrico Grillo, nipote avvocato del comico. C’è anche chi vorrebbe in lizza proprio Virginia Raggi, ma c’è qualche problema di incompatibilità. In ogni caso fedelissimi che, una volta insediati e senza passare per la nomina del famoso “direttorio” a 5 fortemente osteggiato da Conte, dovrebbero indire un’ulteriore votazione per adottare il nuovo statuto grillino. Quello redatto proprio dall’avvocato. A quel punto, a testo approvato, servirà ancora una consultazione con gli iscritti per legittimare l’esistenza di un capo politico (e non del direttorio), garantendo la leadership dell’ex premier. «Ma che stavolta mettano almeno due candidati fantocci», spiega Lorenzo Borré, l’avvocato e attivista napoletano che ha paralizzato il Movimento. «Una gara con un solo concorrente non è una gara. E cozza con il diritto degli associati», annuncia battaglia Borré. «Non credo possano più permettersi errori - continua - e questa è l’unica strada percorribile per sbrogliare la matassa».



LA PIATTAFORMA



Ancora da sciogliere invece il nodo relativo alla piattaforma su cui dovrebbe tenersi l’elezione. Con il nuovo statuto di Conte le votazioni si sono svoltee su SkyVote, mentre le vecchie regole prevedono l’uso di Rousseau. E cioè la piattaforma che fa capo a Davide Casaleggio, con cui i rapporti non sono terminati proprio pacificamente. «Non hanno più i dati degli iscritti - spiega una fonte autorevole del Movimento - e dovrebbe riconsegnarglieli Vito Crimi, che ha avuto scontri durissimi con Casaleggio». Non solo. «Tornare su Rousseau è complicato da spiegare - filtra da chi è vicino all’ex premier - a livello politico e legale». La soluzione però potrebbe essere obbligata, al punto che Grillo si sarebbe già messo in moto per ricucire. Pronto a pagare ogni singolo utilizzo della piattaforma. Tra i 20 o i 30mila euro stando al “tariffario” trapelato nelle giornate convulse che portarono all’affermazione della leadership di Conte l’estate scorsa. Una cifra ritenuta idonea per conquistarsi un po’ di serenità.