Festa M5S al Circo Massimo: Grillo e Bennato ​canteranno insieme sul palco

«Beppe Grillo ed Edoardo Bennato suoneranno e canteranno insieme al Circo Massimo, come già fatto in passato per altri eventi e raduni collettivi. Il duetto calcherà il palco nel corso di Italia 5 Stelle 2018, festa nazionale del MoVimento 5 Stelle che si terrà a Roma, sabato 20 e domenica 21 negli spazi del Circo Massimo. La performance dei due artisti rappresenterà uno dei momenti clou della manifestazione». Lo afferma il deputato M5S Francesco Silvestri. «Sono certo che assisteremo a un grande spettacolo attraverso testi e melodie che inviteranno i presenti a riflessioni più ampie riguardo paradossi e contrasti italiani», conclude. © RIPRODUZIONE RISERVATA