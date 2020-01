M5S, per probiviri irregolari oltre 45 parlamentari

Irregolari oltre 45 parlamentari. Dovrebbero essere tra i 45 e i 50 i parlamentari M5S giudicati dal comitato dei probiviri del Movimento non in regola con le restituzioni. È quanto emerge al termine della riunione dell'organismo disciplinare del M5s. In una nota, d'altra parte, i capigruppo M5S confermano che sono in regola l'85% dei parlamentari: quindi su un totale di 312 iscritti al sito tirendiconto.it quelli non in regola sarebbero 47.

Ultimo aggiornamento: 19:16

