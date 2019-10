Festa M5s a Napoli, Di Maio e Conte sul palco: confermata la presenza di Grillo

È confermata la presenza di Beppe Grillo alla kermesse del movimento Italia 5 Stelle e chiuderà l'evento dal palco principale, quello dell'Arena Flegrea a Napoli. Lo annuncia il blog delle Stelle. «Sabato gli interventi politici partiranno alle 19. Aprirà il saluto di Luigi Di Maio. A seguire il giornalista Paolo Borrometi intervisterà insieme Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Poi ci saranno gli interventi di Roberto Fico e di Davide Casaleggio», si legge nel post. La presenza di Grillo non era stata ancora ufficialmente confermata e ciò aveva alimentato dubbi sulla partecipazione dell'ex comico.

Eugenio Bennato sarà sul palco di Italia 5 Stelle. Il cantautore napoletano figura infatti tra gli artisti che si esibiranno nel capoluogo campano, dove il 12 e il 13 ottobre, all'interno della Mostra d'Oltremare, si svolgerà l'edizione 2019 di Italia5 Stelle, la tradizionale festa del Movimento che quest'anno ricade nel decimo anniversario della fondazione del Movimento. Eugenio Bennato, e non il fratello Edoardo come riportato erroneamente da alcuni organi di informazione nei giorni scorsi, si esibirà nella serata evento di sabato, che unirà interventi politici e un momento di spettacolo con importanti artisti.

Potenziati i trasporti. Accogliendo la richiesta pervenuta dai Cinquestelle, in occasione della manifestazione «Italia a 5 Stelle» che si svolgerà a Napoli alla Mostra d'Oltremare nei giorni 12 e 13 ottobre, dalle ore 10 alle ore 00.30 del primo giorno e dalle ore 10 alle ore 17.30 del secondo giorno, sono stati predisposti servizi straordinari da parte della Regione Campania. È quanto si precisa in una nota. Trenitalia garantirà sulla Linea 2 della Metropolitana, da San Giovanni Barra a Napoli - Campi Flegrei in entrambe le direzioni, quattro treni all'ora con prolungamento del servizio, per il primo giorno della manifestazione, fino alle ore 01.00.

