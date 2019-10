M5S, oggi la festa a Napoli. Bugani "striglia" Lezzi e la Grillo: «Ora tutti vogliono fare i ministri»

Dal nostro inviato

NAPOLI - Manca solo Giuseppe Conte, atteso nel pomeriggio. Per il resto i big del M5S sono tutti a Napoli, alla mostra d'Oltremare per questa Italia a 5 stelle che segna i dieci anni dalla nascita del Movimento. E visto che gli assenti hanno - quasi sempre - torto a strigliare i forfait polemici delle ex ministre Barbara Lezzi e Giulia Grillo ci pensa Max Bugani, numero di Rousseau e da poco capo della segreteria di Virginia Raggi: "Ora ragazzi ammettiamolo ci siamo montati un po' la testa, tutti vogliono fare i ministri, persone che dieci anni fa avevano paura a candidarsi a sindaco o a consigliere comunale adesso vogliono fare i ministri". Un richiamo chiaro alle polemiche che hanno accompagnato questa kermesse, che quest'anno sarà all'insegna dell'accordo con il Pd, una svolta non ancora metabolizzata.

