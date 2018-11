Dl Genova, polemica nel M5S. Fattori: «Clima di terrorismo psicologico»

«Un sentito GRAZIE ai colleghi De Falco e Nugnes che hanno seguito la loro coerenza, hanno pensato prima al bene dei cittadini e dell'ambiente che agli ordini di scuderia», scrive su Facebook la senatrice M5s Elena Fattori. «Grazie - aggiunge - anche per il coraggio di una scelta non semplice in un clima di terrorismo psicologico lontano da ogni forma di democrazia e condivisione. A riveder le stelle».

Imperversa la polemica nel Movimento Cinquestelle dopo il voto di ieri che ha visto il Governo battuto in Commissione sul condono per Ischia contenuto nel decreto per Genova.«De Falco aveva detto 'torna a bordo!'. Io gli dico: se non ti trovi, torna a casa», dice il sottosegretario M5S Stefano Buffagni fuori da Palazzo Chigi. «De Falco - osserva Buffagni - rimane un genio che si sente troppo genio rispetto al gruppo. Ha votato contro e senza preavviso insieme con Pd e Fi. Noi dobbiamo tenere in piedi i conti del Paese, non quelli della famiglia De Falco», conclude.