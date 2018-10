Decreto sicurezza, strappo nel M5S: Nugnes diserta l'assemblea con Di Maio

Nervi a fiori di pelle all'interno del Movimento 5Stelle. Il capo politico e vicepremier Luigi Di Maio ha convocato, per le 21.30 di stasera, un'assemblea congiunta per sciogliere i nodi relativi ai dossier più spinosi: dal Tap al decreto sicurezza, passando per la manovra finanziaria. Ma la riunione sarà disertata dalla senatrice Paola Nugnes, tra i più accesi oppositori del dl immigrazione e sicurezza targato Matteo Salvini. «Siamo fuori tempo massimo - spiega Nugnes - per parlare del decreto sicurezza e per cercare un modo di partecipare e collaborare».



