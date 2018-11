Dl sicurezza, M5S sostituisce le deputate dissidenti in commissione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella XII commissione della Camera, oggi impegnata con il parere sul decreto Salvini, il M5s ha sostituito le deputate Doriana Sarli e Gilda Sportiello, esponenti di quel 'gruppo dei 18' che nel M5s aveva chiesto nei giorni scorsi modifiche al Dl sicurezza minacciando di non votarlo.«Si è trattato di una sostituzione momentanea, solo per oggi, perché i lavori d'aula erano stati anticipati», spiega Sportiello a proposito dei motivi della sostituzione. Ma il Pd parla di epurazione. «Hanno sostituito tutti i deputati che avevano espresso dubbi sul decreto legge Sicurezza, su cui la commissione dovrà esprimere il suo parere», sottolineano i membri pd in commissione Affari sociali della Camera. «Si tratta di coloro che avevano sottoscritto il documento che chiedeva sostanziali modifiche ad un testo che, contrariamente al titolo, renderà l'Italia più insicura -proseguono-. Sono queste le modalità con cui i grillini rispettano il dissenso al loro interno? Con le epurazioni? Dove è finita la retorica dell'uno vale uno, della trasparenza, dello streaming, del No ai capibastone? È giunta direttamente dall'Elevato, Beppe Grillo, questa decisione?».