M5S, strappo di Casaleggio: ridotti i servizi di Rousseau. Di Battista verso l'addio

I rimandi all'Udeur e a Star Wars, le picconate di, la tagliola disue quindi anche sulla gestione delle liste elettorali: il Movimento 5 Stelle sembra una Ferrari che corre verso l'implosione. Ogni mediazione sembra saltata, la guerra tra bande si è fatta permanente, la scissione è un'ombra sempre più vicina. Nel suo secondo «Blue Friday» dopo la sconfitta alle Regionali, sul M5S si abbatte anche la scure di Casaleggio.«Riduciamo una serie di servizi e funzionalità fino a dicembre, mancano le entrate», scrive l'Associazione Rousseau sul blog delle Stelle puntando il dito ancora una volta contro i morosi che, passato il 30 settembre, non hanno rimediato ai ritardi. Lo strappo di Casaleggio ha una serie di conseguenze, perché tra i servizi sospesi c'è quello della gestione delle liste (Open Comuni) in vista delle amministrative 2021. Il rischio è che senza una ricucitura sotto il simbolo del M5S, dato in concessione da Beppe Grillo all'associazione fondata da Casaleggio e Luigi Di Maio alla prossima primavera non ci si possa candidare.

Ridotti i servizi Rousseau