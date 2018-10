M5S, la proposta di Casaleggio: blockchain per la trasparenza dei processi decisionali

«Esistono dei modi per rendere trasparenti dei processi. A parte il fatto che non è più una società a gestire questi processi, ma un'associazione senza scopo di lucro. Questo è un primo passo che è stato fatto più di 2 anni fa, mentre l'altro passo è consistito nell'affidare a un ente di garanzia, il Comitato di garanzia, tutte le procedure che vengono definite per le votazioni». Così Davide Casaleggio in un'intervista a Fanpage.it, a proposito della trasparenza dei processi decisionali sulla piattaforma Rousseau. «Si tratta di un Comitato votato da tutti i componenti di questa comunità, che hanno scelto di conferire a tre persone il potere di definire le regole, affinché possano essere aperte a tutti e possano rappresentare tutti. Quindi esiste il modo per creare la trasparenza nei processi», sottolinea Casaleggio.

«Nel tempo - aggiunge il presidente dell'Associazione Rousseau - abbiamo coinvolto enti di certificazione e dei notai che ci permettono di certificare il dato puntuale nel momento in cui questo viene definito». «La blockchain è un'evoluzione che riguarderà anche il voto - conclude - stiamo lavorando per inserire la blockchain all'interno di Rousseau, come sistema di certificazione distribuito che permetterà a più enti, o più persone, o anche a tutti, di verificare che effettivamente tutto stia avvenendo nel rispetto delle regole e di quello che è stato voluto dalla comunità».

