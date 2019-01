M5S, la capogruppo al Comune di Firenze fonda una lista vicina a Fratelli d'Italia

Arianna Xekalos lascia il Movimento 5 Stelle, di cui era capogruppo in Palazzo Vecchio, e lancia una propria lista civica, «Firenze in Movimento», presentata oggi in conferenza stampa a Palazzo Vecchio, in vista delle elezioni comunali di primavera schierandosi con la coalizione di centrodestra.



«Sarà una lista civica - ha dichiarato Arianna Xekalos - che a primavera correrà in coalizione con il centrodestra, ossia con l'unica parte politica che ha dimostrato di voler mandare a casa Dario Nardella ed il Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di non voler vincere, alimentando fratture interne e spaccature, anziché sanarle».



A Palazzo Vecchio, Arianna Xekalos farà gruppo con Francesco Torselli che, a margine della conferenza stampa, ha annunciato la nascita del gruppo consiliare «Fratelli d'Italia-Firenze in Movimento».