Luigi Di Maio a Maurizio Costanzo: «Sogno un governo solo M5S. Ci manca Beppe Grillo»

Luigi Di Maio, intervistato da Maurizio Costanzo, parla di un governo monocolore M5S e di Beppe Grillo: «Sogno un governo solo M5S». «A tutti noi manca un po' Beppe Grillo, ci manca perché comunque è una persona che ha una grande forza d'animo e una grande visione. L'ambizione mia, che faccio parte del Movimento, è quella un giorno di riuscire a governare da soli. Ci vorrà tempo, lo decideranno gli italiani, ora stiamo lavorando nei governi di coalizione perché questo prevede l'attuale legge elettorale, ma spero in un'esperienza autonoma che potrà dare un grande contributo al paese».

«Se hai fatto le cose in buona fede la storia ti dà ragione e il Movimento può ancora ambire a governare da solo», aggiunge il ministro degli Esteri nell'intervista che andrà in onda su Antenna 3, Tele Norba, Videolina, Primo Canale, Umbria tv, Canale 21, Telelombardia, Videogruppo Piemonte, Rete 8, Tv Centro Marche, Rtv 38. «Il M5s oggi - prosegue Di Maio - sta affrontando una esperienza di governo per la prima volta nella sua storia. È un movimento forte ma che allo stesso tempo deve trovare la bussola dell'esperienza di governo. È molto importante questo. Si deve realizzare che stare al governo prevede delle responsabilità diverse da quando stavamo all'opposizione. La mia stima va ai vertici attuali che stanno portando avanti l'azione del Movimento».

