Operai in nero, il padre di Conte difende Di Maio: «Cose che capitano»

A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Nicola Conte, padre del premier Giuseppe, ha commentato la vicenda che ha come protagonista Antonio Di Maio, padre del capo politico del M5S, il quale nella sua ditta avrebbe avuto un dipendente a lavorare 'in nero'.



Signor Conte, teme che quanto accaduto possa aver ripercussioni sul governo? «Mi sembra esagerato, che c'entra? Il padre ha sbagliato, già si è pronunciato Di Maio, ha detto il padre ha sbagliato. Che deve fare più?». Quindi – hanno chiesto a Rai Radio1 – per lei è già tutto risolto? «Ma è naturale, è una fatto che finirà, sono cose che capitano e sono capitate, basta».