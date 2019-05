Di Maio annuncia la fase 2 del governo: «Pronti per altri 4 anni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal Tempio di Adriano il vicepremier Luigi Di Maio con i ministri M5S annuncia la fase 2. «Una squadra di cui sono orgoglioso nonostante gli attacchi. Siamo qui per lanciare un'operazione trasparenza per spiegare con i fatti i provvedimenti che abbiamo portato a casa: 9 su 10 in questo quasi anno di governo». Di Maio dice che «siamo pronti a lavorare per altri 4 anni». In sala, nelle prime file, viceministri e sottosegretari grillini, ma anche Virginia Saba, fidanzata di Di Maio.