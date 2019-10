Umbria, prima volta insieme Conte-Di Maio-Zingaretti

Regioni in Umbria, prima volta insieme, domani mattina alle 11, a Narni, per Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. L'evento, formalmente incentrato sull'illustrazione della manovra economica del governo, è stato deciso solo oggi, dopo lunghe trattative tra gli alleati rosso-gialli, che mai in questa campagna elettorale si erano ritrovati (o voluti ritrovare...) fianco a fianco su un palco a favore del candidato comune Vincenzo Bianconi.



Questa mattina, l'invito lanciato da Di Maio a premier e alleati. E la decisione di sfidare il centrodestra - che l'altra settimana ha fatto un comizio unitario con Salvini, Meloni e Berlusconi - anche sul terreno nell'unità. © RIPRODUZIONE RISERVATA