«Lui non ci sarà»: la campagna della Lega per promuovere la manifestazione a Roma

Laura Boldrini, Maria Elena Boschi, Roberto Saviano, Asia Argento, Fabrizio Corona, Fabio Fazio, Mario Monti e molti altri sono i testimonial, loro malgrado, della manifestazione indetta dalla Lega per l'8 dicembre a Roma.

«L'Italia rialza la testa». È lo slogan della manifestazione in programma in piazza del Popolo, ha detto ieri sera Salvini, ospite di Non è l'arena su La7. «Mi dicono populista, sì sono populista e orgoglioso di essere populista», ha sottolineato il ministro dell'Interno. «Piazza del popolo, quale nome migliore...», ha rimarcato. E poi:

on un po' di tasse in meno e un po' di lavoro in più, l'Italia è il paese più bello del mondo».

«Loro non ci saranno», è la promessa che il Carroccio fa ai suoi elettori, con tanto di foto dei "nemici".LEGGI ANCHE«C