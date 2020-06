Luca Zaia: «In Veneto tampone obbligatorio alle badanti, gli anziani vanno difesi»

Luca Zaia, nel consueto punto stampa, ha parlato diffusamente del contagio in Veneto dovuto a una badante moldava positiva al Covid: «Ho fatto partire una lettera a tutti i Dipartimenti e faremo gratuitamente un tampone a tutte le badanti che tornano». Secondo Zaia si tratta di «difendere anziani e lavoratori». Si tratterà di un «test obbligatorio tramite la nostra sanità», ha spiegato il governatore.

Luca Zaia, i dati del Veneto

«Sono 950.621 i tamponi, 711 le persone in isolamento (dato invariato), 19.278 i positivi (più 3), 187 i ricoverati, di cui 17 per coronavirus, 11 le terapie intensive di cui una per coronavirus, 2008 i decessi (+1), i dimessi sono 3.584 e 82 i nati». Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel consueto punto stampa, fornendo i dati aggiornati rispetto al coronavirus.

Zaia: attacco a Conte. «Nel governo non sono in grado di decidere». Così il presidente del Veneto Luca Zaia, nel consueto punto stampa, ha risposto a una domanda sul Mes. «Una parte della maggioranza non vuole il Mes, una discussione parlamentare sarebbe più utile anche per capire bene cosa viene contestato», ha continuato Zaia. Il governatore ha infatti spiegato che «i cittadini devono sapere che la scelta di aderire al Mes spetta esclusivamente al governo italiano, premesso ciò, dovrebbero essere 42 mld e dovrebbero essere prestati con il vincolo dell'investimento nel comparto sanitario, ma a 360 gradi visto che si parla di strutture territoriali e sarebbe bene che prima di aderire il governo spieghi bene cosa vuole farne» delle risorse.

Zaia, la questione paritarie. «Trovo scandaloso che ci sia una forza, il M5s, che obietti il finanziamento alle scuole paritarie». Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, nel consueto punto stampa, riguardo alle scuole paritarie. Sul tema, ha detto Zaia, «l'inadempiente è il governo che non garantisce i servizi ai propri cittadini. L'Italia è inadempiente in Veneto visto che non abbiamo scuole per 80mila bimbi tanto che i privati hanno dato 1.112 scuole. Invito il governo a stanziare subito le risorse».

