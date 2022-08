Lotito, la gaffe del candidato in Molise: «Non conosco il territorio, conosco l'Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice»

Scivolone per il presidente della Lazio, Claudio Lotito, durante la presentazione dei volti di di Forza Italia per le elezioni politiche 2022. L'imprenditore romano si è candidato in Molise tra le fila berlusconiane. Dopo aver ammesso di non conoscere bene la regione, il patron della società capitolina si è reso protagonista dI una inaspettata gaffe: «È vero, non conosco questo territorio», riferendosi al Molise «ma conosco l'Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice».

Lo scivolone è da ricondurre al fatto che la cittadina che ha dato i natali al nonno in realtà si trovi in provincia di Rieti, nel Lazio, e non in Abruzzo, regione con la quale invece confina. Claudio Lotito ha poi continuato con il suo intervento: «Mi sono documentato e non su Wikipedia perché io non uso i social e non ho nemmeno Google sul telefonino. Ma mi prendo un impegno con la popolazione molisana, perché questa regione ha bisogno di rappresentanti che ne sposino la causa: è una regione ignorata che non ha voce».

«Mi trasferisco in Molise per questo periodo di campagna elettorale, starò sempre qua e farò il giro dei paesi», ha concluso.

