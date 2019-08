Matteo Salvini, Lorenzo Fragola lo insulta su Twitter: "Sei una Mer..". E lui risponde così

Matteo Salvini ancora al centro dell'attenzione mediatica e social. Questa volta il vicepremier non è protagonista in prima persona, ma viene chiamaato in causa da un tweet in cui viene insultato. Un tweet, insomma, che nessuno si aspettava. E a scriverlo, lasciando molti utenti esterrefatti, è Lorenzo Fragola, il cantante, già vincitore dell'ottava edizione di XFactor. Fragola, nel pomeriggio di lunedì 12 agosto, ha scritto un tweet nel quale insulta, senza aggiungere una spiegazione o una motivazione, il leader della Lega Nord Matteo Salvini con un secco: "Salvini Merda".

Salvini bacia il rosario al termine del comizio a Siracusa



Salvini merda — Lorenzo Fragola (@fragolaofficial) August 12, 2019

Un insulto che sta scatenando già il pandemonio sui vari social network. Molti sostenitori del vicepremier si sono scagliati contro il cantante, mentre altri lo sostengono, giudicando "coraggioso" il suo tweet. Certamente una frase, quella di Lorenzo Fragola, che è destinata a far discutere.

LA RISPOSTA «Non piaccio al signor Fragola? Amen. Mi consolerò ascoltando altra musica. P.S. Lorenzo, canta che ti passa». È la risposta via twitter del ministro dell'Interno Matteo Salvini al vincitore di X Factor 2014 che ha 24 anni, è nato a Catania, città recentemente visitata dal vicepremier, dove è stato contestato da alcuni manifestanti davanti alla sede del Comune, in cui aveva appuntamento con il sindaco Salvo Pogliese.

Ultimo aggiornamento: 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA