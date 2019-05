Ue!, Lorenzo Baglioni imita i neomelodici per spiegare l'Europa

Ultimo aggiornamento: 17:37

Lorenzo Baglioni, lancia "UE!" esempio davvero raro e ben riuscito di come spiegare con ironia e facilità un tema difficilissimo come quello della missione dell'Unione Europea. La canzone "didattico-neomelodica" di Baglioni parla infatti delle istituzioni comunitarie e di come queste abbiano migliorato la vita di 500 milioni di cittadini europei a partire dal più lungo periodo di pace vissuto dal Vecchio Continente.La canzone è concepita per spiegare in pochi minuti, densi di ironia e sentimento (ma anche di informazioni molto chiare), il complicato processo di integrazione europea e promuovere così la partecipazione alle prossime elezioni del 26 maggio.UE! mette infatti la colonna sonora a StavoltaVoto.ue, la campagna istituzionale lanciata dal Parlamento europeo per trasformare migliaia di cittadini in volontari del voto.I video di Lorenzo Baglioni sul web hanno raggiunto la quota di 50 milioni di visualizzazioni.