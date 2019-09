Zingaretti consegna la tessera Pd alla Lorenzin: «Centinaia di iscrizioni in tutta Italia»

Beatrice Lorenzin ha ricevuto quest'oggi al Nazareno, direttamente dalle mani del segretario Nicola Zingaretti, la sua tessera d'iscrizione al Pd. «Voglio ringraziare Beatrice per averlo fatto in questo momento - ha detto Zingaretti - la sua adesione testimonia la volontà del nostro partito di essere plurale, ricco, a vocazione maggioritaria, aperto a culture diverse».

LEGGI ANCHE Renzi, ecco i 41 deputati e senatori che passano a "Italia Viva": al Senato primo arrivo da FI



La Lorenzin si è presentata al Pd così: «Per affrontare i problemi grandi che ci sono, ci vuole una grande mobilitazione di idee e contenuti. I sovranisti lo fanno cavalcando le paure, noi dobbiamo interrompere una stagione in Europa che fa male a tutti. La mia adesione è perché questo partito offre una casa a chi, come me, ha valori e cerca un luogo per esprimerli. Questo è l'inizio di una grande e bella avventura».



«L'atto individuale di Beatrice - ha proseguito Zingaretti - si inserisce in un più ampio movimento che sta accadendo in tutta Italia: centinaia di ragazzi, di donne e di uomini stanno cercando le sedi dei nostri circoli per iscriversi. Per questo dal 23 ottobre lanceremo il tesseramento on line e dal 3 al 6 ottobre apriremo un momento di tesseramento nelle strade». «Per noi è importante - ha aggiunto - spiegare il significato lirico della nostra presenza al governo, per cambiare l'Italia è riaccendere l'economia ormai ferma».

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA