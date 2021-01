Lombardia torna zona arancione, Speranza firma l'ordinanza: regione nella nuova fascia per 15 giorni

Dopo l'autogol del Pirellone che ha portato la Regione in fascia rossa, la Lombardia torna zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui si annullano gli effetti di quella del 16 gennaio che aveva fatto diventare "rossa" la regione.

Lombardia zona rossa, pasticcio dati: «Dal 12 ottobre migliaia di guariti conteggiati come ancora positivi»

L'ordinanza ha validità dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. La decisione, si legge nell'atto, è stata presa «in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia».





Scuole aperte da lunedì

Dato che la Lombardia torna in zona arancione «già da lunedì le scuole medie riprenderanno la propria attività in presenza», ha intanto annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana aggiungendo che «quelle secondarie di secondo grado potranno riprendere le lezioni in presenza secondo l'organizzazione stabilita nei piani operativi delle Prefetture». «Regione Lombardia, per quanto di propria competenza - ha assicurato - ha già attivato le procedure affinché il Trasporto pubblico locale attui quanto previsto dalle Prefetture».



Fontana ha quindi commentato com «un'ottima notizia»: la decisione di passare la Lombardia da zona rossa a zona arancione. Secondo Fontana, «viene confermato quello che da tempo sosteniamo, ovvero che i dati della Lombardia erano tali da collocare la nostra regione in zona arancione. E, in tal senso, la sola presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro decisioni inique tutte romane ha contribuito a raggiungere il risultato auspicato». Ancora una volta il presidente contro quelli che definisce «i professionisti della mistificazione della verità», ripete «ancora una volta che i 'dati richiestì alla Lombardia sono sempre stati forniti con puntualità e secondo i parametri standard. Semmai qualcuno a Roma dovrebbe chiedersi come mai Regione Lombardia abbia dovuto segnalare il 'mal funzionamentò dell'algoritmo che determina l'Rt dell'ISS. Chi, invece, sostiene il contrario lo deve dimostrare con atti concreti e non manipolando la realtà a uso propagandistico».

