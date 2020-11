Covid, Di Maio: «Ora nessuna ragione per il lockdown, curva contagi rallenta»

Nessun motivo di un lockdown nazionale vista la situazione dei contagi in Italia. Ne è convinto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Se la curva sta rallentando non vedo ragione di un lockdown. Comunque le misure applicate sono rigide», ha detto il ministro intervenendo a L'Aria che tira, su La7.

Zona rossa, tornano le file nei supermercati in Campania e Toscana

Vaccino, si vede la luce

«Io vedo una una luce alla fine del tunnel, con il vaccino entreremo in nuova normalità. Entro dicembre-gennaio arriveranno le prime dosi. Abbiamo sottoscritto dei contratti a livello internazionale e le tempistiche non mi risulta siano cambiate» per l'Italia, ha poi sottolineato il ministro. Io no vax? «Non lo sono mai stato, vaccinerei mio figlio», ha aggiunto.

Attacco e mano tesa a De Luca

«L'unica cosa che mi interessa è tutelare la salute dei cittadini di tutte le Regioni. Io non ho mai attaccato un governatore o un sindaco, ho sempre spinto alla collaborazione istituzionale» ma le scene di Napoli «non sono le prime, le abbiamo viste in tempo di pace. Le debolezze strutturali le conosciamo, negare l'evidenza è sbagliato, non è una cosa personale tra me e De Luca», ha sottolineato Di Maio parlando della Campania. Le parole di De Luca? «Avrà dato altro materiale a Crozza per il prossimo venerdì, mettiamola così....», sottolinea. Poi cambia tono: «Io a De Luca voglio mandare un messaggio di pace, lavoriamo insieme per la Regione. Noi applichiamo un metodo a livello nazionale, sui dati inviati dalle Regioni e il ministro Speranza non ha potuto fare altrimenti che dichiarare la Campania zona gialla».

