ROMA «La democrazia liberale europea è viva e unita». Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, nel corso del suo intervento alle 'Rencontres économiques d'Aix-en-Provencè. «Quando il presidente russo, Vladimir Putin dice che il mondo liberale è obsoleto noi dobbiamo dire a volte alta che le democrazie liberali iniziano e che noi crediamo nei nostri valori e nelle nostre idee», sottolinea Le Maire sottolineando che «la crescita del populismo è prodotto dalla debolezza della politica e dell'incapacità a decidere». L'Europa, aggiunge, «deve essere un'Europa che protegge anche contro le sanzioni extra territoriali degli Stati Uniti perché gli Usa non sono i gendarmi del pianeta; deve essere un'Europa che protegge anche quando la Cina vuole prendere il controllo delle tecnologie. Siamo favorevoli ad in vestimenti costruttivi ma non al saccheggio». Il budget dell'area dell'euro «è un punto di partenza non di arrivo. Noi vogliamo un budget che preveda anche solidarietà tra gli Stati membri dell'area dell'euro». Ma non solo. «Vogliamo una nuova politica della concorrenza a livello europeo, industriale», sottolinea Le Maire. Proprio per questo con la Germania, aggiunge, «vogliamo lanciare un patto di crescita nella zona euro che preveda delle riforme strutturali, il rispetto degli impegni ma anche più investimenti nell'innovazione, nelle infrastrutture».