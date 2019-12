© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma «Santelli in campo per Fi? Non faccio questione di nomi» - Meloni rivendica Puglia-Marche? «Non entro nel merito dibattito casa altrui». «Conto che la chiusura sui nomi» dei candidati governatori nelle Regioni che andranno al voto, dalla Calabria alla Puglia, «sia a breve». A sottolinearlo è Matteo Salvini, oggi al Senato. Come mai sulla Calabria ancora non si è sbloccato nulla? «Eh, ma il nome non lo devo fare io...», taglia corto il 'Capitanò. Che ne pensa della coordinatrice regionale di Fi, Jole Santelli? «Non faccio una questione di nomi, non faccio commenti su uomini e donne...», replica il leader della Lega. Allora cosa manca per chiudere? «Manca evidentemente l'accordo su tutto il quadro che conto arrivi, se non oggi, presto», assicura Salvini che annuncia una telefonata oggi con gli alleati Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni proprio per provare a sciogliere tutti i nodi sul tavolo in vista delle prossime regionali. «In Calabria si presentano le liste la settimana prossima, non possiamo andare per le lunghe... Io la lista della Lega ce l'ho pronta, ma alle liste bisogna allegare il candidato presidente...». Chi pone veti o problemi? C'è Meloni che chiede per Fdi Puglia e Marche? «Non voglio entrare nel merito di dibattiti in casa altrui, conto che si chiuda il prima possibile», ripete il segretario di via Bellerio.