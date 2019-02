ROMA Un vertice di maggioranza potrebbe tenersi nel pomeriggio. Lo invoca da ieri il vicepremier Luigi Di Maio e se lo aspetta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Meno fretta ha il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha in agenda un incontro con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. La Lega vuole il via libera alla Tav. Il blocco dell’opera, come confermano le parole del ministro dell’Economia Giovanni Tria, rischia infatti di bloccare gli investitori stranieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA