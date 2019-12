© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Francia ritiene che l'attuale testo di riforma relativo al meccanismo europeo di stabilità sia «soddisfacente»: è quanto affermano fonti diplomatiche francesi interpellate dall'ANSA a Parigi. Secondo le fonti, il testo «rafforza il meccanismo europeo di stabilità, migliora l'efficacia dei suoi strumenti di precauzione» e «rafforza il quadro di sostenibilità del debito nella zona euro, rendendo minimi i potenziali effetti sulla stabilità finanziaria».«C'è sempre e c'è sempre stato spazio» per la trattativa per i singoli Paesi, «ma ci sono anche regole che vanno rispettate» nell'interesse di tutti i Paesi membri. Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Berlino sul dibattito in Italia sul Mes, sulla possibilità di modifiche alla riforma del fondo e di un rinvio della decisione. Seibert ha sottolineato che «la posizione tedesca non è cambiata» e che la trattativa si farà in Europa.«C'e sempre e c'è sempre stato un certo spazio per i singoli paesi, ma ci sono anche regole importanti per tutti i membri dell'eurozona, il cui mantenimento dovrebbe essere interesse di tutti i Paesi membri», ha continuato Seibert. «Inoltre ancora una volta è la Commissione europea la padrona della situazione, non i singoli Stati membri», ha aggiunto. «Non c'è ad ogni modo una nuova posizione tedesca di cui io possa riferire qui», ha concluso.